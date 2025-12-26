¡Atención! Emiten alerta naranja por nevadas en cuatro departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este viernes una alerta meteorológica naranja por nevadas que afectará a cuatro departamentos de Bolivia, ante el pronóstico de precipitaciones sólidas que se presentarán y podrían generar riesgos en zonas altas.

De acuerdo con el aviso oficial del Senamhi, el evento climático tendrá una duración desde la madrugada del viernes 25 hasta la madrugada del domingo 28 de diciembre, periodo en el que se prevén nevadas débiles, con episodios temporalmente moderados, especialmente en regiones del altiplano y valles altos.

En el departamento de Potosí, las nevadas afectarán a las provincias Daniel Campos, Nor Lípez y Sud Lípez, zonas caracterizadas por bajas temperaturas extremas y alta vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos.

En La Paz, el pronóstico incluye a las provincias Ingavi, José Manuel Pando, Pacajes, Los Andes, Aroma y Gualberto Villarroel, donde las autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles interrupciones en la transitabilidad y afectación a comunidades rurales.

Para el departamento de Oruro, la alerta alcanza a las provincias Sajama, Mejillones, Sabaya, Litoral, Ladislao Cabrera, Nor Carangas, Carangas, Saucari, Cercado, Sud Carangas y Totora, regiones donde las nevadas podrían impactar en la ganadería y el transporte interprovincial.

Finalmente, en Cochabamba, el Senamhi advirtió que el fenómeno se presentará en las provincias Bolívar, Arque, Tapacarí y el sur de Ayopaya, áreas donde se recomienda extremar cuidados por posibles descensos bruscos de temperatura.

El Senamhi exhortó a la población, especialmente a quienes habitan en zonas altas y rurales, a tomar medidas de prevención, proteger al ganado, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados a través de los reportes oficiales, mientras las autoridades evalúan la evolución del fenómeno climático.

