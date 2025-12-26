TEMAS DE HOY:
Nacional

Conozca cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia se presentará con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, este viernes 26 de diciembre.

Jhovana Cahuasa

26/12/2025 6:39

Foto: Red Uno Archivo.
Bolivia

Para este viernes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas bajas. Algunos departamentos presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este viernes 26 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y lluvias y una temperatura de 9°C y alcanzará una máxima de 18°C. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 3°C, llegando a 13°C presentará cielos totalmente nublados y lluvias por la mañana y tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo nublado y registrará mínima de 6°C y máxima de 15°C, y Potosí tendrá mínimas de 3°C y máximas de 16°C, tendrá cielos nubosos y habrá lluvias durante la mañana, tarde y noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nublados y lluvias por la mañana, además de una tormenta eléctrica por la tarde la temperatura mínima será de 11°C y máxima de 21°C. Sucre tendrá por la mañana cielos nublados y lluvia con 11°C, alcanzando los 21°C se espera lluvias durante la mañana y tarde, mientras que en Tarija tendrá mínima de 17°C y máxima de 27°C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 21°C y máximas de 27°C con cielos nubosos, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 21°C y 29°C con cielos nubosos durante todo el día, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la mañana. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 21°C, y una máxima de 29°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día y la tarde con lluvias.

En general, se pronostica día nuboso con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de las ciudades capitales del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

 

