Nacional

Conozca como estará el clima este martes 27 de enero en Bolivia

El Senamhi pronosticó cielos nubosos, precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas regiones del país este martes 27 de enero.

Red Uno de Bolivia

27/01/2026 9:32

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 26 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 22 °C.

En El Alto, el comportamiento será similar, con una mínima de 5 °C y máxima de 17 °C, y lluvias y tormentas eléctricas previstas por la tarde.

 

 

Oruro amanecerá con cielo nuboso y registrará precipitaciones por la mañana y tarde, con temperaturas entre 5 °C y 19 °C.

En Potosí, se esperan lluvias durante gran parte del día, con registros térmicos similares, entre 4 °C y 18 °C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la mañana, lluvias esporádicas por la tarde, con temperaturas entre 11 °C y 25 °C.

Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias matinales, por las tardes tormentas eléctricas y valores que irán de 12 °C a 22 °C.

En Tarija, se anticipa un día mayormente nuboso, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 24 °C.

Norte y oriente

En Cobija, el Senamhi prevé lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 33 °C.

Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y tormentas eléctricas por la mañana, con una mínima de 24 °C y una máxima de 35 °C.

Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con nubosidad parcial, con una leve mejoría en el transcurso de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

 

 

