¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo tras el anuncio de devolución de divisas

¡Atención! Tras el anuncio del Gobierno de la liberación de dólares, la cotización en el mercado paralelo de Bolivia registró variaciones y una baja este martes según registran plataformas digitales.
27/01/2026 6:58
La cotización del dólar en el mercado paralelo registró una baja tras el anuncio de liberación de dólares realizado este lunes por el Gobierno.
De acuerdo con datos publicados este martes 27 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense mostró una reducción tanto en el precio de compra como de venta.
Cotización del dólar paralelo
Venta: 9,30 bolivianos por dólar
Compra: 9,35 bolivianos por dólar
Las cifras representan una disminución respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo llegó a cotizarse en 9,55 bolivianos para la venta y 9,52 bolivianos para la compra.
De acuerdo con el registro de este martes, el precio de venta bajó 25 centavos, mientras que el valor de compra descendió 17 centavos.
Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza el tipo de cambio cada 15 minutos, reportó este martes valores similares:
Compra: 9,34 bolivianos
Venta: 9,30 bolivianos
Cotización de dólar Paralelo
Cotización del dólar Blue
