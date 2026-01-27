¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo tras el anuncio de devolución de divisas

La cotización del dólar en el mercado paralelo registró una baja tras el anuncio de liberación de dólares realizado este lunes por el Gobierno.

De acuerdo con datos publicados este martes 27 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense mostró una reducción tanto en el precio de compra como de venta.

Cotización del dólar paralelo

Venta: 9,30 bolivianos por dólar

Compra: 9,35 bolivianos por dólar

Las cifras representan una disminución respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo llegó a cotizarse en 9,55 bolivianos para la venta y 9,52 bolivianos para la compra.

De acuerdo con el registro de este martes, el precio de venta bajó 25 centavos, mientras que el valor de compra descendió 17 centavos.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza el tipo de cambio cada 15 minutos, reportó este martes valores similares:

Compra: 9,34 bolivianos

Venta: 9,30 bolivianos

Cotización de dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

