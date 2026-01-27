Regularizar tu vivienda ahora es más fácil: habilitan formulario virtual y gratuito

En el marco de la política de eliminación del denominado “Estado tranca”, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, habilitó un formulario virtual para la corrección del folio real, a través del Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (Prorevi). El trámite es gratuito, directo y 100% digital.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Alfredo Bellott, explicó que uno de los principales obstáculos para regularizar el derecho propietario era un formulario físico que implicaba largas esperas y múltiples gestiones.

“Era un verdadero vía crucis para la ciudadanía. Hoy eliminamos ese requisito engorroso y damos un paso importante hacia la digitalización”, señaló la autoridad.

Los ciudadanos pueden ingresar al enlace https://sir.oopp.gob.bo/ y llenar el formulario sin necesidad de intermediarios ni la participación de funcionarios públicos. En apenas cinco días, el sistema ya emitió más de 2.000 formularios, reflejando la alta demanda del servicio.

“Agilizamos este proceso para que cada ciudadano pueda realizar el trámite desde donde esté. Notarios y usuarios han manifestado muy buenos comentarios”, remarcó Bellott, quien anunció que el Gobierno continuará digitalizando más procedimientos.

Para quienes hayan emitido formularios antes de esta disposición y presenten errores que requieran corrección, se habilitó el número 65137581 para orientación y asistencia.

Finalmente, el viceministro reiteró el compromiso del Ejecutivo de seguir reduciendo la burocracia estatal.

“Vamos a eliminar el Estado tranca. Este es solo el inicio de muchos cambios más”, afirmó.

Así funciona el nuevo formulario virtual para corregir tu folio real. Foto Ministerio de Obras Públicas

