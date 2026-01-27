TEMAS DE HOY:
Regularizar tu vivienda ahora es más fácil: habilitan formulario virtual y gratuito

El Ministerio de Obras Públicas habilitó un formulario virtual, gratuito y directo para la corrección del folio real, con el objetivo de agilizar la regularización del derecho propietario y eliminar la burocracia estatal.

Silvia Sanchez

27/01/2026 7:27

Así funciona el nuevo formulario virtual para corregir tu folio real. Foto Ministerio de Obras Públicas
Bolivia

En el marco de la política de eliminación del denominado “Estado tranca”, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, habilitó un formulario virtual para la corrección del folio real, a través del Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (Prorevi). El trámite es gratuito, directo y 100% digital.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Alfredo Bellott, explicó que uno de los principales obstáculos para regularizar el derecho propietario era un formulario físico que implicaba largas esperas y múltiples gestiones.

“Era un verdadero vía crucis para la ciudadanía. Hoy eliminamos ese requisito engorroso y damos un paso importante hacia la digitalización”, señaló la autoridad.

 

Los ciudadanos pueden ingresar al enlace https://sir.oopp.gob.bo/ y llenar el formulario sin necesidad de intermediarios ni la participación de funcionarios públicos. En apenas cinco días, el sistema ya emitió más de 2.000 formularios, reflejando la alta demanda del servicio.

“Agilizamos este proceso para que cada ciudadano pueda realizar el trámite desde donde esté. Notarios y usuarios han manifestado muy buenos comentarios”, remarcó Bellott, quien anunció que el Gobierno continuará digitalizando más procedimientos.

Para quienes hayan emitido formularios antes de esta disposición y presenten errores que requieran corrección, se habilitó el número 65137581 para orientación y asistencia.

Finalmente, el viceministro reiteró el compromiso del Ejecutivo de seguir reduciendo la burocracia estatal.

“Vamos a eliminar el Estado tranca. Este es solo el inicio de muchos cambios más”, afirmó.

Así funciona el nuevo formulario virtual para corregir tu folio real. Foto Ministerio de Obras Públicas

 

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

