Si no votas en las próximas elecciones, ¿podrás cobrar el bono PEPE?

Si no votas en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, ¿podrás cobrar el Bono PEPE? La respuesta es no, debido a que el Certificado de Sufragio será exigido para cualquier transacción en todos los bancos del país.

Para quienes no asistan a las urnas, la única alternativa es presentar los justificativos correspondientes ante la Corte Electoral de su ciudad. Solo con el documento oficial de exención emitido por dicha entidad se podrá proceder con el desembolso de los Bs. 150.

El cobro sigue sujeto a la presentación de la Cédula de Identidad original y vigente del padre o tutor registrado. Es obligatorio entregar una fotocopia legible del documento de identidad al cajero al momento de realizar la operación bancaria.

La organización de los pagos se mantiene bajo el cronograma basado en la fecha de nacimiento del titular del beneficio. Este sistema busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención fluida en todas las entidades financieras autorizadas a nivel nacional.

Cabe recordar que este apoyo económico está dirigido exclusivamente a los beneficiarios del Bono Juancito Pinto de la gestión 2025. El sistema bancario validará automáticamente el historial del estudiante antes de permitir el retiro por parte del progenitor legal.

Finalmente, las autoridades recomiendan regularizar cualquier documento vencido antes de la fecha límite del 30 de abril. El trámite es estrictamente personal y el cumplimiento de estos requisitos asegura el acceso seguro al beneficio familiar.

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