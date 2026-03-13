Viceministro afirma que Bolivia respeta decisión de Chile y propone conversar sobre migración

El viceministro de Gestión Gubernamental, Julio Linares, afirmó este viernes que el Gobierno boliviano toma con respeto la decisión del presidente chileno, José Antonio Kast, de reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia y Perú mediante barreras físicas, zanjas y presencia militar, por lo que se plantea que se pueda abrir un proceso de conversaciones sobre migración, seguridad y comercio.

“Cualquier decisión que tome un país externo al nuestro es una decisión soberana de cómo enfrentar sus temas de seguridad y así como pedimos que se respete nuestra soberanía, nosotros también lo hacemos”, señaló.

Linares indicó que el tema migratorio es un fenómeno regional que involucra a varios países y no únicamente a Bolivia, por lo que consideró que las medidas anunciadas por el nuevo gobierno chileno podrían convertirse en el inicio de un proceso de diálogo bilateral.

“Es un problema que no solo surge en Bolivia, sino en varios países vecinos. Será el inicio de un proceso de conversaciones que seguramente será largo, pero que permitirá abordar estos temas con Chile”, afirmó.

La autoridad también destacó la importancia de fortalecer la relación económica entre ambos países, tomando en cuenta el flujo comercial que existe en zonas fronterizas y en puertos como Arica e Iquique.

“Somos países con un flujo importante de comercio y migración. Esto puede ser una oportunidad para iniciar un diálogo y trabajar en temas de inversión, comercio y desarrollo económico para ambos países”, explicó.

Linares añadió que Bolivia busca equilibrar la balanza comercial con Chile, señalando que actualmente el país importa más productos de los que exporta hacia ese mercado.

Agregó que el Gobierno impulsa una agenda de acercamiento internacional liderada por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de promover inversiones y abrir nuevos mercados para los productos bolivianos.

