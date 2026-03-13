Un perro se escapa de un avión, corre por la pista e interrumpe un aeropuerto en Brasil

El inusual incidente tuvo lugar durante el desembarque de una aeronave, cuando la pasajera que viajaba con el perro dejó que el animal escapara y este se fue directo a la pista de la terminal, que gestiona la operadora española Aena.
13/03/2026 8:34
Escuchar esta nota
Un perro a bordo de un avión con su tutora se escapó del transportín, corrió por la pista y suspendió las operaciones del aeropuerto de Congonhas, en la ciudad brasileña de São Paulo, durante nueve minutos, informó la empresa concesionaria.
Rápidamente se activaron los equipos de emergencia, que capturaron al perro y se lo devolvieron a su titular pocos minutos después, según una nota de la compañía.
La aventura canina por la pista del aeropuerto no provocó ninguna cancelación de vuelos, pero sí paralizó las operaciones durante nueve minutos, entre las 15:26 y las 15:35 hora local (18:26 y 18:35 GMT).
La persecución incluyó hasta dos vehículos que buscaron acorralar al can, que finalmente, después de un largo esprint, se dirigió a unos edificios dentro del complejo de Congonhas, hasta que fue rescatado sin que resultara herido.
Durante el periodo de concesión de 30 años, Aena realizará obras de mejoría y ampliará las instalaciones de la terminal.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00