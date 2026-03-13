Indignación en Tiquipaya: Mujer utiliza a una menor para robar en un kiosco

Un video de seguridad encendió las alarmas y la indignación de los vecinos en las cercanías del Mercado Central de Tiquipaya. Las imágenes captan el momento exacto en que una mujer utiliza a una menor de edad como instrumento para cometer un robo bajo la modalidad de distracción.

El incidente ocurrió este miércoles 11 de febrero, exactamente a las 16:55, según el registro de la cámara de vigilancia del establecimiento. En el metraje se observa cómo una mujer se aproxima a un kiosco de venta de artículos varios y comienza a interactuar con la vendedora para acaparar su atención.

Mientras la adulta mantenía ocupada a la comerciante con preguntas o pedidos, la menor que la acompañaba —siguiendo aparentemente un plan premeditado— estira la mano para sustraer un lote de tarjetas de carga telefónica que se encontraban a la vista.

Lo que más ha impactado a la comunidad es la frialdad de la maniobra. La mujer no se retiró inmediatamente después de que la niña ocultara las tarjetas; por el contrario, continuó conversando con la vendedora durante unos momentos para no levantar sospechas. Una vez asegurado el botín, ambas se retiraron del lugar caminando con total normalidad.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un reporte oficial, pero el video ya circula en redes sociales para alertar a otros dueños de negocios frente al mercado y ayudar a identificar a la responsable.

Vea el video:

