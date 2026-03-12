Abapó bajo el lodo: Desborde de quebrada deja familias sin luz y sin agua

La localidad de Abapó, en el municipio de Cabezas, quedó prácticamente aislada tras el desborde de la quebrada por las intensas lluvias que afectaron viviendas, vehículos y servicios básicos en varias comunidades de la zona.

El agua descendió durante la jornada, pero dejó a su paso grandes cantidades de barro dentro de las viviendas, obligando a decenas de familias a abandonar sus casas y buscar refugio en otros sectores para pasar la noche.

Los comunarios describieron un panorama devastador y aseguraron que muchas familias perdieron todas sus pertenencias.

“Mire cómo están sus cosas, muchos han perdido sus casas y todo lo que tenían. Sinceramente es muy preocupante”, lamentó un comunario.

Los pobladores cuestionan la falta de mantenimiento en el cauce de la quebrada y consideran que esta situación pudo haberse evitado. “Hace cinco años no se hace mantenimiento en la quebrada La Lima. Por eso estamos viviendo esta situación”, señaló el comunario.

Sin agua, sin luz y con riesgo sanitario

A la emergencia se suma la interrupción de los servicios básicos. Desde el día anterior, los vecinos permanecen sin agua potable ni energía eléctrica, lo que agrava aún más la situación de las familias afectadas.

“No tenemos agua potable desde ayer y tampoco tenemos luz. Recién hoy van a mandar una cisterna, pero anoche volvió a llover y no había paso”, explicaron los vecinos.

La falta de servicios también genera preocupación por posibles problemas de salud. Los comunarios alertaron sobre la proliferación de mosquitos y el aumento de enfermedades en la zona.

“El dengue está atacando mucho aquí en Abapó. Falta fumigación y hay enfermedades como el chikunguña”, advirtieron.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan ayuda de las autoridades y apoyo para implementar ollas comunes, ya que muchas personas quedaron sin alimentos ni recursos tras la emergencia.

Durante la jornada siguiente se prevé iniciar las tareas de limpieza para retirar el barro de las viviendas y comenzar con la recuperación de las zonas afectadas por el desborde.

