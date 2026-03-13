Conflicto por rutas en Colcapirhua: Bloqueo en la Blanco Galindo entra en cuarto intermedio tras reunión

Una jornada de tensión, caos vehicular y denuncias de agresiones físicas marcó este jueves al municipio de Colcapirhua. Desde aproximadamente las 13:00, transportistas del Sindicato 15 de Abril (línea 150) instalaron puntos de bloqueo en la avenida Blanco Galindo y la intersección con la avenida Reducto, exigiendo el respeto a sus rutas y la consolidación de normativas municipales que, según denuncian, han estado "peregrinando" desde abril de 2025.

La medida de presión paralizó el eje metropolitano, afectando no solo al transporte público y privado, sino también al transporte pesado de larga distancia. La ausencia del alcalde de Colcapirhua en los puntos de negociación iniciales caldeó los ánimos. Efectivos policiales, que intentaron mediar desde el mediodía, lamentaron la falta de presencia de la autoridad ejecutiva. "Nos hemos puesto de acuerdo y coordinado acciones con el alcalde, pero lastimosamente nos ha fallado, no ha podido venir", informó un jefe policial en el lugar.

El clima de confrontación escaló en los puntos de bloqueo adyacentes, donde se registraron peleas entre choferes y transeúntes que intentaban circular. Un video difundido en redes sociales captó un violento enfrentamiento entre una familia y un grupo de transportistas; la denuncia señala que los manifestantes golpearon a un menor de edad, provocándole un sangrado nasal, ante el llanto y la desesperación de sus hermanos y padres.

Cerca de las 19:30, luego de la intervención del Concejo Municipal y la firma de un preacuerdo, el sector movilizado decidió declarar un cuarto intermedio. El secretario general del sindicato informó que el repliegue de las unidades es temporal y está condicionado al cumplimiento de sus demandas legales hasta la tarde del viernes. "Desgraciadamente, parece que solo con presión funcionan estas situaciones. El cuarto intermedio es hasta mañana; si las autoridades incumplen su palabra, volveremos a los bloqueos", advirtió el dirigente.

Al cierre de esta jornada, la avenida Blanco Galindo se encuentra expedita en ambas vías, aunque persiste la vigilancia policial para evitar que se retomen las medidas de fuerza en las calles laterales y la rotonda principal. Los vecinos y transportistas de paso mantienen la incertidumbre sobre lo que sucederá en las próximas horas si el municipio no formaliza los compromisos pactados.

