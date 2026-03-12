Mujer mordida por un perro en Teoponte y podría perder el brazo

Una mujer de 49 años resultó gravemente herida tras ser atacada por un perro de cruce con raza pitbull en la población de Teoponte, en el norte del departamento de La Paz.

Según el reporte preliminar, el animal mordió el brazo izquierdo de la víctima, provocándole lesiones de consideración. Tras el ataque, vecinos de la zona acudieron en su ayuda y la trasladaron de inmediato a un centro de salud local.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos determinaron su traslado al hospital de Caranavi, donde actualmente permanece internada bajo observación médica.

De acuerdo con el personal de salud, las lesiones en el brazo son severas, por lo que recomendaron su traslado a la ciudad de La Paz para recibir atención especializada y evitar complicaciones mayores.

Los médicos advirtieron que la funcionalidad del brazo podría estar en riesgo, e incluso existe la posibilidad de una amputación si las lesiones no evolucionan favorablemente.

Las autoridades y personal médico evalúan el traslado de la paciente a un hospital de mayor complejidad en La Paz para intentar salvar la movilidad de su extremidad afectada.

Mira la programación en Red Uno Play