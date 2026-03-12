Farmacéuticos piden al Gobierno actualizar la banda de precios de medicamentos

El sector farmacéutico pidió al Gobierno la actualización de la banda de precios de los medicamentos ante la escasez de insumos y fármacos en los hospitales del país. La solicitud fue planteada por representantes del rubro, quienes consideran que la situación actual genera dificultades tanto para el sistema público como para el privado.

Freddy Zeballos, representante de los farmacéuticos, advirtió que cualquier incremento en los precios debe analizarse con cuidado para evitar un impacto negativo en la población. Señaló que el aumento de costos ya se ha registrado en el sector privado debido a la variación del dólar.

“En la parte privada, por la variación del dólar, hemos sufrido subidas durante la anterior gestión de hasta un 200%”, afirmó Zeballos, al explicar que el incremento del tipo de cambio encareció la importación de medicamentos y materia prima.

El representante del sector expresó su preocupación de que una actualización de precios pueda provocar un nuevo incremento en los costos de los fármacos. “Si esto sube y se toma como dato referencial, seguramente los medicamentos van a volver a dispararse”, sostuvo.

Zeballos remarcó que el acceso a los medicamentos no debería convertirse en un lujo para la población, tomando en cuenta que una parte importante de los bolivianos requiere tratamientos médicos.

“Al final de cuentas, el 40% de nuestra población necesita algún tipo de medicamento, desde una aspirina hasta tratamientos complejos”, indicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de aplicar políticas de Estado que garanticen el acceso a medicamentos y, al mismo tiempo, protejan a la industria nacional. También sugirió realizar estudios técnicos sobre los costos reales de importación de materia prima y medicamentos terminados.

“Es importante conservar la industria nacional para generar fuentes de trabajo y colocar precios reales de acuerdo a la economía nacional”, señaló.

Asimismo, consideró necesario contar con una ley de medicamentos que responda a la realidad económica del país y a las necesidades de la población, evitando que los precios se mantengan elevados pese a cambios en el mercado.

Finalmente, Zeballos indicó que el Estado debe implementar medidas que garanticen el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, con una gestión transparente y acorde a la situación económica del país.

“Todos quieren ayudar a la salud, pero en base a la realidad económica que está viviendo el país, sin aprovechar la crisis”, concluyó.

