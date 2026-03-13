Natalia Alcázar gana el duelo y elimina a Ángeles Limpias en La Gran Batalla

La noche estuvo cargada de emoción en La Gran Batalla – Duelo de Voces cuando la primera participante en subir al escenario, Natalia Alcázar, sorprendió al jurado con su interpretación de la canción “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

Su presentación logró impactar a los jueces, quienes tras deliberar brevemente decidieron que debía realizarse un Duelo de Voces.

“Los jueces pedimos duelo de voces, Natalia contra Ángeles Limpias”, anunció Marco Veizaga, quien además pidió que ambas participantes interpretaran el estribillo de “Herida” de Myriam Hernández.

Un duelo intenso en el escenario

La primera en cantar fue Ángeles Limpias, quien previamente ya había llamado la atención del jurado al iniciar su presentación con una versión lírica de “Todos me miran”, tema popularizado por Gloria Trevi.

Tras escuchar a ambas participantes, los jueces volvieron a reunirse para tomar una decisión final.

El veredicto del jurado

Finalmente, la jueza Alenir Echeverría fue la encargada de anunciar el resultado del enfrentamiento.

“Esta noche quien se queda con la silla es Natalia Alcázar”, expresó.

De esta manera, Natalia Alcázar logró mantener su lugar en la competencia, mientras que Ángeles Limpias quedó eliminada de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play