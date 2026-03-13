TEMAS DE HOY:
Policía Boliviana robo de tarjetas MOTÍN CARCELARIO

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Sara Llanos no logró la silla tras interpretar “Corre” en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La joven participante de 17 años interpretó un tema del dúo Jesse & Joy, pero el jurado consideró que su presentación tuvo fallas técnicas que le impidieron avanzar en la competencia.

Silvia Sanchez

12/03/2026 23:04

Sara Llanos no logró la silla tras interpretar “Corre” en La Gran Batalla - Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Avanzando en la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno en el escenario de Sara Llanos, una jovencita de 17 años de nacionalidad española.

La participante interpretó la canción “Corre” del dúo Jesse & Joy, una balada que buscó conquistar al jurado, aunque finalmente no logró convencer en el escenario.

Observaciones del jurado

Tras su presentación, los jueces realizaron una evaluación breve y directa sobre su actuación.

El primero en pronunciarse fue Diego Ríos, quien señaló problemas en los agudos durante la interpretación.

“Preocupan los agudos para no poder fallar, pero al principio de la canción empezó a fallar. Lo siento, esta noche no merece silla”, indicó.

Por su parte, Alenir Echeverría lamentó que los nervios influyeran en la presentación.

“Definitivamente los nervios están a flor de piel y eso influye mucho a la hora de cantar. Los graves estaban descontrolados y para mí no merece”, manifestó.

El juez Tito Larenti coincidió con sus colegas y señaló que la interpretación no logró convencerlo, por lo que tampoco otorgó su voto.

Un voto de confianza insuficiente

Finalmente, Marco Veizaga reconoció que la canción elegida era compleja y destacó la importancia de controlar la entonación y la respiración.

Aunque el juez le brindó un voto de confianza, la participante no logró obtener la cantidad de apoyos necesarios para clasificar, por lo que quedó fuera de la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD