Sara Llanos no logró la silla tras interpretar “Corre” en La Gran Batalla - Duelo de Voces

Avanzando en la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno en el escenario de Sara Llanos, una jovencita de 17 años de nacionalidad española.

La participante interpretó la canción “Corre” del dúo Jesse & Joy, una balada que buscó conquistar al jurado, aunque finalmente no logró convencer en el escenario.

Observaciones del jurado

Tras su presentación, los jueces realizaron una evaluación breve y directa sobre su actuación.

El primero en pronunciarse fue Diego Ríos, quien señaló problemas en los agudos durante la interpretación.

“Preocupan los agudos para no poder fallar, pero al principio de la canción empezó a fallar. Lo siento, esta noche no merece silla”, indicó.

Por su parte, Alenir Echeverría lamentó que los nervios influyeran en la presentación.

“Definitivamente los nervios están a flor de piel y eso influye mucho a la hora de cantar. Los graves estaban descontrolados y para mí no merece”, manifestó.

El juez Tito Larenti coincidió con sus colegas y señaló que la interpretación no logró convencerlo, por lo que tampoco otorgó su voto.

Un voto de confianza insuficiente

Finalmente, Marco Veizaga reconoció que la canción elegida era compleja y destacó la importancia de controlar la entonación y la respiración.

Aunque el juez le brindó un voto de confianza, la participante no logró obtener la cantidad de apoyos necesarios para clasificar, por lo que quedó fuera de la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

