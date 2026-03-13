Marco Miranda emocionó con su historia, pero no logró la silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

El segundo participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Marco Miranda, de 32 años y proveniente de la ciudad de Tarija.

Impulsado por su familia a perseguir su sueño musical, el aspirante llegó al programa interpretando “Mátalas”, del reconocido cantante mexicano Vicente Fernández.

Durante su presentación se registraron algunos altibajos, aunque al finalizar la canción el participante compartió un emotivo momento con el público al contar lo importante que había sido el apoyo de su esposa para animarlo a presentarse en las audiciones.

Visiblemente emocionado, le envió un mensaje de amor hasta Tarija, asegurando que muy pronto se casarían.

Evaluación del jurado

Pese al momento emotivo, la evaluación de los jueces no fue favorable para el participante.

El primero en pronunciarse fue Diego Ríos, quien destacó la interpretación, pero señaló algunos problemas técnicos durante la presentación.

“Me gustó mucho tu manera de interpretar la canción, de sentirla. Estabas fuera de tempo, se entiende por los nervios, es un pequeño inicio de los sueños. Lamentablemente, no merece silla”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría coincidió con la evaluación y tampoco le otorgó su apoyo para avanzar.

“Muy linda tu historia, sigue soñando, no merece una silla”, señaló luego el juez Tito Larenti.

Finalmente, Marco Veizaga ratificó la decisión del jurado, confirmando que el participante no continuaría en la competencia.

Despedida emotiva

Tras escuchar el veredicto, Marco Miranda se despidió del escenario con respeto y agradecimiento, señalando que su paso por el programa ya representaba haber cumplido una parte importante de su sueño.

