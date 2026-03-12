Analistas advierten una posible segunda vuelta para la gobernación de La Paz

El primer debate de candidatos a la Gobernación de La Paz fue evaluado por el analista político Franklin Pareja y el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez Vidaurre, quienes coincidieron en que el encuentro representó un avance democrático, aunque dejó varios desafíos de cara al proceso electoral.

El debate reunió a 15 de los 17 candidatos habilitados, en un escenario marcado por la alta cantidad de postulantes y la dispersión del voto.

Pareja destacó que el evento fue una “fiesta democrática” por la participación plural de candidatos y el respeto entre los participantes, aunque consideró que el gran número de aspirantes dificulta que el electorado identifique con claridad a un favorito.

“El debate se mantuvo dentro de estándares razonables y permitió el intercambio de ideas, pero con tantos candidatos es muy difícil que alguno logre destacar claramente”, señaló.

El analista también observó que muchos de los postulantes tienen poco posicionamiento o experiencia, lo que complica que el debate permita identificar liderazgos sólidos.

Posible segunda vuelta

Por su parte, Juan Carlos Núñez advirtió que el panorama electoral apunta a un escenario fragmentado que podría derivar en una segunda vuelta en varias gobernaciones, incluido el departamento de La Paz.

“Por lo que estamos viendo, es probable que tengamos un escenario de segunda vuelta en las gobernaciones”, afirmó.

El director de la Fundación Jubileo explicó que esta situación también podría generar una Asamblea Departamental fragmentada, lo que plantearía retos de gobernabilidad para las nuevas autoridades.

Además, señaló que la gran cantidad de candidatos refleja una “explosión democrática”, en contraste con etapas anteriores donde las candidaturas estaban más restringidas.

Debate sobre recursos y autonomía

Durante el análisis también se abordó la situación financiera de las gobernaciones, que actualmente enfrentan una reducción significativa de recursos.

Núñez remarcó que muchos candidatos plantearon proyectos de infraestructura o salud sin explicar con claridad cómo se financiarán en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

En ese sentido, destacó la necesidad de debatir temas estructurales como el pacto fiscal, la generación de ingresos propios y el aprovechamiento de recursos estratégicos, como la explotación del oro en el departamento de La Paz.

Desafíos para el proceso electoral

Finalmente, Núñez advirtió que la gran cantidad de candidatos también tendrá impacto el día de la votación, debido al tamaño de las papeletas y la complejidad del proceso electoral.

