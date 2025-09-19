TEMAS DE HOY:
“Con el debate ganan todos”: Reymi Ferreira sugiere abordar temas en profundidad

El analista recomendó a los candidatos que no pierdan el tiempo en acusaciones personales que, lo único que causa es que, el electorado pierda el interés. 

Naira Menacho

18/09/2025 21:40

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Tras ratificarse la realización de los debates de cara a la segunda vuelta electoral con la confirmación de los candidatos a presidentes y vicepresidentes, el analista Reymi Ferreira aseguró que con esto “todos ganan” porque, los partidos podrán hacer conocer sus propuestas y la población podrá elegir mejor, por lo que recomienda a los miembros del Tribunal Supremo Electoral abordar los temas en profundidad.

El analista indicó que, al ser un debate convocado por el TSE, todos los candidatos tendrían la obligación de asistir, para poder abordar los temas en profundidad.

“El debate del TSE debe ser encomendada a personas que sean pluralistas y que no estén parcializadas a ningún sector y a ninguno de los dos candidatos y que vayan al meollo del tema; que no pierdan en acusaciones personales que al final lo único que causa es que se pierda el interés del electorado”, afirmó Ferreira.

 El analista destacó que esta es la primera vez que Bolivia tendrá una segunda vuelta y el pueblo podrá ejercer su derecho al voto directo, por lo que catalogó de histórico el balotaje.  

 

