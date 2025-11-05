TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Apuñalado atropellada por motociclista

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Sucre vive gran expectativa por la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos

Más de 600 policías resguardan el centro histórico de Sucre ante el acto oficial del Tribunal Supremo Electoral, que entregará las credenciales a Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara.

Jhovana Cahuasa

05/11/2025 8:00

Foto: Red Uno
Sucre, Chuquisaca

Escuchar esta nota

Un ambiente de expectativa se vive este miércoles en Sucre, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará las credenciales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edmand Lara, en un acto que marca el inicio del mandato constitucional 2025–2030.

Desde tempranas horas, la plaza 25 de Mayo y sus alrededores amanecieron resguardados por efectivos policiales, quienes ejecutan un amplio operativo de seguridad.

Según reportes oficiales brindadas a Red Uno por autoridades policiales, al menos 600 efectivos policiales se encuentran desplegados en un perímetro de dos cuadras alrededor de la Casa de la Libertad, recinto donde se llevará a cabo el acto central.

El evento está programado para las 10:00 de la mañana, aunque se prevé la llegada de invitados especiales y del cuerpo diplomático desde las 08:30. La Casa de la Libertad permanece temporalmente cerrada mientras se realizan los preparativos finales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD