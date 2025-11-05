Un ambiente de expectativa se vive este miércoles en Sucre, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará las credenciales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edmand Lara, en un acto que marca el inicio del mandato constitucional 2025–2030.

Desde tempranas horas, la plaza 25 de Mayo y sus alrededores amanecieron resguardados por efectivos policiales, quienes ejecutan un amplio operativo de seguridad.

Según reportes oficiales brindadas a Red Uno por autoridades policiales, al menos 600 efectivos policiales se encuentran desplegados en un perímetro de dos cuadras alrededor de la Casa de la Libertad, recinto donde se llevará a cabo el acto central.

El evento está programado para las 10:00 de la mañana, aunque se prevé la llegada de invitados especiales y del cuerpo diplomático desde las 08:30. La Casa de la Libertad permanece temporalmente cerrada mientras se realizan los preparativos finales.

