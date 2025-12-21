Hay acuerdos, pero el paro de transporte urbano sigue en pie desde este lunes

El Gobierno nacional desplegó desde el sábado una intensa agenda de reuniones con distintos sectores para explicar los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles tras más de dos décadas de vigencia. Sin embargo, pese a algunos acuerdos parciales, las amenazas de paro y movilizaciones se mantienen desde este lunes.

Durante la jornada, el Ejecutivo logró el respaldo del transporte pesado de Santa Cruz, así como el apoyo de los mineros auríferos y un respaldo condicionado de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve). No obstante, la tensión persiste con la Confederación de Choferes y la Central Obrera Boliviana (COB) que ratificaron el inicio de un paro general indefinido.

El Gobierno cerró un acuerdo con la Cámara de Transporte de Santa Cruz, que decidió respaldar el decreto. Posteriormente, tras reuniones con la Conaljuve y la Fedjuve de La Paz, se acordó la instalación de mesas técnicas para analizar los efectos del levantamiento de la subvención. Los vecinos condicionaron su apoyo a un control riguroso de tarifas y a medidas que frenen la especulación en la canasta familiar.

En otro encuentro, el Gobierno también obtuvo el respaldo de los mineros auríferos, quienes anunciaron que no se movilizarán contra las medidas económicas adoptadas.

Pese a estos avances, los focos de conflicto siguen activos. El presidente del país, Rodrigo Paz convocó de urgencia a la Confederación de Choferes de Bolivia y a las federaciones departamentales a una mesa de diálogo para este domingo a las 16:00, con el objetivo de evitar el bloqueo de carreteras anunciado desde este lunes. Sin embargo, el transporte urbano de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba confirmó que acatará la medida, argumentando que sus costos operativos son insostenibles.

La COB, por su parte, emitió un instructivo convocando a una “presencia disciplinada y combativa” en la denominada Gran Marcha, que descenderá este lunes desde El Alto hasta La Paz, dando inicio formal al paro indefinido en demanda de la abrogación del decreto.

Ante este escenario, el presidente del país ratificó que el Decreto Supremo 5503 “no se va a cambiar”, al considerarlo un punto de partida ineludible para enfrentar la crisis estructural de la economía. La norma fija el precio de la gasolina especial en Bs 6,96 y el diésel en Bs 9,80, lo que representa incrementos del 86% y 162%, respectivamente.

El Ejecutivo sostiene que mantener la subvención implicaría un gasto de 3.500 millones de dólares en 2026, una carga fiscal que considera inviable, y plantea como medidas compensatorias el incremento del salario mínimo a Bs 3.300 y mejoras en los bonos sociales.

