Ganaderos de Beni rechazan bloqueos de la COB y respaldan el DS 5503

El presidente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), Fernando Boehme Mercado, expresó su rechazo a los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) en contra del Decreto Supremo 5503 y advirtió que estas medidas solo profundizan la pobreza y encarecen los alimentos para la población.

A través de un video difundido en redes sociales, Boehme señaló que el país no puede continuar “secuestrado por los bloqueos”, ya que —dijo— no solo vulneran el derecho a la libre circulación, sino que afectan de forma directa a la producción de alimentos y al sustento diario de miles de familias.

“Los bloqueos no generan soluciones, generan crisis, desabastecimiento, encarecen los alimentos y provocan pérdidas millonarias. No se puede llamar protesta a una acción que paraliza la economía y vulnera los derechos de los bolivianos”, afirmó el dirigente ganadero.

En ese contexto, el titular de Fegabeni ratificó el respaldo del sector ganadero al Decreto Supremo 5503, al considerar que se trata de una herramienta orientada a reactivar la economía y romper el ciclo de la pobreza en el país.

“Oponerse a esta medida es condenar al país al estancamiento, a la informalidad y a la dependencia. Bolivia necesita avanzar con trabajo y seguridad jurídica, no con bloqueos”, sostuvo.

Este viernes se cumplen cuatro días consecutivos de bloqueos determinados por la COB en rechazo al DS 5503. Se registran cortes de carreteras en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, mientras que en Pando, Chuquisaca y Tarija no se reportan puntos de obstrucción.

