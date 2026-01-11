El Acta de Reunión suscrita este domingo establece que, si bien el Decreto Supremo 5503 será abrogado en su totalidad, sus componentes económicos y sociales más críticos serán restituidos en un nuevo documento legal consensuado.

Los cuatro ejes que se mantienen

El compromiso firmado entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), estipula que la nueva comisión redactora mantendrá de forma exclusiva los siguientes artículos extraídos del espíritu del DS 5503:

Subvención de combustibles: Se ratifica la vigencia de la política referida a la regulación de los subsidios a los hidrocarburos.

Política Salarial: Se mantendrá el ordenamiento dispuesto para el incremento y gestión de los salarios.

Bonos Sociales: El nuevo decreto incluirá las mejoras y actualizaciones de los programas de asistencia social y bonos destinados a la población.

Créditos Financieros: Se preservará la normativa para la reprogramación de créditos dentro del sistema financiero nacional.

Vigencia y plazos

El acta instruye que estos cuatro puntos sean la base exclusiva del decreto que el Gobierno Nacional se ha comprometido a promulgar en un plazo máximo de 48 horas. Este enfoque técnico permitió que las organizaciones sociales aceptaran el levantamiento inmediato de los bloqueos, aunque el país permanece en estado de emergencia hasta que la nueva redacción, que rescata estos artículos, sea publicada oficialmente.

