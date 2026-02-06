TEMAS DE HOY:
Feminicidio Laboratorio de droga Agresión

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

JP Velasco visitó Los Pozos y anuncia recorrido por la Chiquitania

El candidato a gobernador Juan Pablo Velasco recorrió el mercado Los Pozos en Santa Cruz y anunció que este fin de semana llevará sus propuestas a la Chiquitanía junto a la candidata a vicegobernadora Paola Aguirre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/02/2026 22:11

Foto: Facebook JP Velasco
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a gobernador Juan Pablo Velasco realizó este jueves un recorrido por el mercado Los Pozos, en Santa Cruz, acompañado de miembros de su partido, Libre, donde recibió el respaldo de los ciudadanos.

Velasco aseguró que estas candidaturas representan “al pueblo, de la gente” y reafirmó su compromiso con la participación democrática.

“Estamos firmes, vamos a defender el mayor derecho que tienen los bolivianos, que es elegir a sus autoridades. Vamos a competir y vamos a estar firmes”, afirmó.

El candidato anunció que este fin de semana estará en la Chiquitanía junto a Paola Aguirre, postulante a vicegobernadora, con el objetivo de llevar sus propuestas y conocer a fondo las problemáticas de la región.

“Vamos a llevar toda la visión y las soluciones que tenemos por una tierra tan poderosa, tan fuerte, tan productiva. Esto sigue, saludos a la Chiquitanía. Ustedes van a hacer que este proyecto político gane y podamos seguir sirviendo a Santa Cruz y luchando por sus derechos”, agregó Velasco, quien finalizó su recorrido saludando a los presentes.

El candidato fue recibido con entusiasmo por los ciudadanos, quienes corearon consignas en apoyo a su campaña.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD