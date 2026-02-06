JP Velasco visitó Los Pozos y anuncia recorrido por la Chiquitania

El candidato a gobernador Juan Pablo Velasco realizó este jueves un recorrido por el mercado Los Pozos, en Santa Cruz, acompañado de miembros de su partido, Libre, donde recibió el respaldo de los ciudadanos.

Velasco aseguró que estas candidaturas representan “al pueblo, de la gente” y reafirmó su compromiso con la participación democrática.

“Estamos firmes, vamos a defender el mayor derecho que tienen los bolivianos, que es elegir a sus autoridades. Vamos a competir y vamos a estar firmes”, afirmó.

El candidato anunció que este fin de semana estará en la Chiquitanía junto a Paola Aguirre, postulante a vicegobernadora, con el objetivo de llevar sus propuestas y conocer a fondo las problemáticas de la región.

“Vamos a llevar toda la visión y las soluciones que tenemos por una tierra tan poderosa, tan fuerte, tan productiva. Esto sigue, saludos a la Chiquitanía. Ustedes van a hacer que este proyecto político gane y podamos seguir sirviendo a Santa Cruz y luchando por sus derechos”, agregó Velasco, quien finalizó su recorrido saludando a los presentes.

El candidato fue recibido con entusiasmo por los ciudadanos, quienes corearon consignas en apoyo a su campaña.

