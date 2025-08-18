Juan Pablo Velasco: “Hoy los bolivianos vencimos al socialismo”

Tras una jornada electoral histórica que ha dado como resultado una segunda vuelta entre dos candidatos de oposición, Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, se dirigió a la población desde la ciudad de La Paz.

Velasco, quien acompaña en la fórmula a Jorge "Tuto" Quiroga, celebró los resultados del Sistema de Registro de Votantes (SIREPRE) y el conteo rápido de Red Uno, que proyectan un balotaje entre Quiroga y Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

"Me pregunta mucha gente, Juan Pablo, ¿por qué te metiste en esto? Y la respuesta es muy simple: ¿Por qué un bombero arriesga su vida para meterse a una casa que se está incendiando?, porque es vocación de servicio, y estos últimos meses descubrí eso y es lo que quiero hacer por todos los bolivianos", dijo.

El candidato a vicepresidente reconoció haber recibido "muchísimas críticas" pero enfatizó que no respondió a ninguna de ellas, argumentando que la política debe cambiar y que la nueva generación que él representa "piensa distinto". "Vamos a cambiar la política desde adentro y para siempre", sostuvo.

Velasco no escatimó en elogios hacia su compañero de fórmula, a quien describió como la persona que más ama a su país que ha conocido. "Nunca me hicieron pensar en dar mi paso al costado, porque nunca en mi vida conocí a alguien que ame tanto a su país como Tuto Quiroga", enfatizó. Sin embargo, aseguró que lo que más lo motivó durante la campaña fue el cariño de la gente.

El candidato de Alianza Libre agradeció a los detractores, a quienes atribuyó un papel involuntario en su aprendizaje. "Ellos no se dan cuenta que gracias a esas críticas estamos hoy acá", dijo.

Para finalizar, Velasco anunció el inicio de un "nuevo ciclo" para el país. "Hoy los bolivianos vencimos el miedo, apostamos por una Bolivia diferente y vencimos al MAS y al socialismo para siempre en nuestro país", concluyó. "Hoy decidimos ser libres y empezamos un nuevo ciclo hacia un futuro brillante a nuestro país que viene lleno de trabajo, se viene una Bolivia diferente".

Mira la programación en Red Uno Play