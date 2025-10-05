¡Atención! Cinco cosas que debes sobre el debate vicepresidencial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió las normas que regirán el debate vicepresidencial 2025, que se realizará este domingo 5 de octubre a las 21:00 en el salón Sirionó de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).

Estas son las cinco cosas que debes saber sobre las normas que deben seguir los candidatos durante el desarrollo del histórico primer debate vicepresidencial.

1. No podrán utilizar lenguaje ofensivo, discriminatorio ni realizar ataques personales.

2. Deberán respetar los tiempos asignados para exposición, réplica y cierre, bajo supervisión técnica del TSE.

3. No podrán ingresar con apuntes o materiales propios. El TSE entregará hojas y bolígrafos oficiales.

4. No se permitirá portar pancartas, banderas ni objetos con símbolos partidarios.

5. No podrán usar dispositivos electrónicos como celulares, tablets o relojes inteligentes.

