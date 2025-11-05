Paz y Lara llaman a la unidad y anuncian el inicio de una nueva etapa para Bolivia

En un acto histórico realizado en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre, este miércoles 5 de noviembre, Rodrigo Paz y Edmand Lara recibieron sus credenciales como presidente y vicepresidente electos de Bolivia, respectivamente.

Los discursos de ambas autoridades estuvieron marcados por mensajes de unidad, reconciliación e ilusión, con el llamado a iniciar una nueva etapa para el país, basada en el reencuentro, la dignidad y la esperanza.

“Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí solo existe la patria, y a la patria la vamos a defender para que pueda crecer y desarrollarse”, expresó Paz, convocando a las fuerzas políticas, regiones y naciones a integrarse en una gran concertación nacional.

Añadió que “la libertad no se hereda, se conquista, y que la verdadera autoridad nace del servicio”.

Por su parte, el vicepresidente electo Edmand Lara reafirmó su compromiso de trabajar por todos los bolivianos, “por quienes votaron por nosotros y por quienes no lo hicieron también”. En su discurso, subrayó: “Bolivia está herida, pero nos vamos a levantar”.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la Oficina del presidente Rodrigo Paz Pereira, se reiteró que el futuro gobierno será firme en la defensa de la libertad, la cual, según el texto, no se usará “para someter ni dividir, sino para reconciliar, transparentar y construir”.

El próximo 8 de noviembre, Paz y Lara serán posesionados oficialmente durante la ceremonia de transmisión de mando en La Paz, que contará con la presencia de delegaciones internacionales y jefes de Estado.

