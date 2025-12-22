Vocal Ortiz reafirma autonomía del TSE y pide respeto a la preclusión de los procesos electorales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Ortiz Quezada, afirmó que la coordinación del Órgano Electoral con otros órganos del Estado debe basarse en la cooperación institucional, sin interferencia ni sometimiento político, y remarcó que la independencia electoral es un pilar fundamental de la democracia boliviana.

Ortiz señaló que la relación entre órganos del Estado debe entenderse como un ejercicio de cooperación responsable. “Coordinar no es interferir ni destruir, es cooperar sin interferir”, afirmó, al tiempo de enfatizar que el Órgano Electoral debe dialogar, pero no ceder ante presiones ni condicionamientos políticos o judiciales.

En ese sentido, sostuvo que el TSE mantiene una relación institucional con los demás órganos del poder público, pero jamás permitirá la injerencia judicial o política en la administración de los procesos electorales, recordando que el Órgano Electoral goza de autonomía e independencia, y no recibe instrucciones de ningún otro órgano del poder político.

“El Órgano Electoral coordine pero que no se someta a la voluntad política, dialogue, pero no ceda ante presiones de incondicionamientos, se relacione institucionalmente pero jamás permita la injerencia judicial o política en la administración de los procesos electorales. El Órgano Electoral tiene autonomía e independencia y no recibe instrucciones de ningún otro Órgano de poder político, por ello afirmamos con convicción, nunca más la democracia debe quedar a merced de presiones, distorsiones o interferencias externas”, manifestó Ortiz.

Asimismo, Ortiz Quezada cuestionó que acciones constitucionales hayan afectado el desarrollo de procesos electorales, y ratificó que el principio de preclusión debe ser respetado para garantizar la seguridad jurídica y evitar que procesos malintencionados paralicen o perjudiquen el calendario electoral.

Finalmente, subrayó que el respeto a la independencia del Órgano Electoral es una condición indispensable para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en los procesos electorales del país.

