TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputados designaron vocales en cinco departamentos y observaron a dos

En el caso de Chuquisaca la observación se hizo por la falta de representación indígena originaria campesina. En el caso de La Paz se observó la falta de paridad y la alternancia.

Hans Franco

22/12/2025 10:14

Foto: Diputados designaron vocales en cinco departamentos y observaron a dos
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados, designó el fin de semana a los vocales electorales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni. También observaron las ternas enviadas por las asambleas departamentales de La Paz y Chuquisaca. Los departamentos de Oruro y Potosí no enviaron sus ternas.

En el caso de Chuquisaca la observación se hizo por la falta de representación indígena originaria campesina. En el caso de La Paz se observó la falta de paridad y la alternancia. En ambos casos, se otorgó un plazo de cinco días calendario para subsanar las observaciones y remitir nuevamente la documentación.

La Cámara de Diputados eligió por cada departamento a cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes.

Conozca la lista de los nuevos vocales departamentales por departamento:

Pando titulares:

  • Yosabeth Suarez Barros
  • Dolly Vargas Terrazas
  • Jorge Jesús Justiniano Méndez
  • Adel Jamit Mukay Gonzales

Pando Suplentes:

  • Gigliola Gabriela Otazo Assis
  • Mileidy Romero Rodríguez
  • Cristian Miahuchi Nataly
  • Einar Hurtado Ptaires

Santa Cruz titulares:

  • Marco Antonio Monasterio Mariscal
  • Fanny Vaca Chávez
  • Adelaida Yamba Guipi
  • Manfredo Rafael Bravo Chavez

Santa Cruz suplentes:

  • Esthepany Moreno Rivas
  • Pablo Enrique Galván Ribera
  • Francisco Vargas Camacho
  • Celia Duran Facusse

Tarija titulares:

  • Hermes Iván Arce Conde
  • Carlos Martín Lema Bacarreza
  • Maily Heidy Alvarado Fernández
  • Adriana Carolina Flores Alconz

Tarija suplentes:

  • Marina Olivia Centellas Delgado
  • Claudia Marcela Chale Pérez
  • Alberto Fidel Lema Mealla
  • Boris Andrés Auza Corvera

Beni titulares:

  • Olga Karina Cuellar Mercado
  • Farita Raduan García
  • Beiby Muñoz Eguez
  • Alex Mauricio Rivero Eguez

Beni suplentes:

  • Jenny Vaca Vaca
  • Einar Ramos Álvarez
  • Rosa Kitty Flores Paz
  • Javier Echalar Justiniano

Cochabamba titulares:

  • Daniel Quinteros Meneses
  • Lidia Beramendi Martínez
  • Juana Estela Vargas Claros
  • Danny Roberto Knaudt Vilaseca

Cochabamba suplentes:

  • Fernando Claros Robles
  • Delina Irma Zurita Herbas
  • Gladis Rocha Salguero
  • Abel Zuazo Gutiérrez

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD