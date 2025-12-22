Diputados designaron vocales en cinco departamentos y observaron a dos

La Cámara de Diputados, designó el fin de semana a los vocales electorales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni. También observaron las ternas enviadas por las asambleas departamentales de La Paz y Chuquisaca. Los departamentos de Oruro y Potosí no enviaron sus ternas.

En el caso de Chuquisaca la observación se hizo por la falta de representación indígena originaria campesina. En el caso de La Paz se observó la falta de paridad y la alternancia. En ambos casos, se otorgó un plazo de cinco días calendario para subsanar las observaciones y remitir nuevamente la documentación.

La Cámara de Diputados eligió por cada departamento a cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes.

Conozca la lista de los nuevos vocales departamentales por departamento:

Pando titulares:

Yosabeth Suarez Barros

Dolly Vargas Terrazas

Jorge Jesús Justiniano Méndez

Adel Jamit Mukay Gonzales

Pando Suplentes:

Gigliola Gabriela Otazo Assis

Mileidy Romero Rodríguez

Cristian Miahuchi Nataly

Einar Hurtado Ptaires

Santa Cruz titulares:

Marco Antonio Monasterio Mariscal

Fanny Vaca Chávez

Adelaida Yamba Guipi

Manfredo Rafael Bravo Chavez

Santa Cruz suplentes:

Esthepany Moreno Rivas

Pablo Enrique Galván Ribera

Francisco Vargas Camacho

Celia Duran Facusse

Tarija titulares:

Hermes Iván Arce Conde

Carlos Martín Lema Bacarreza

Maily Heidy Alvarado Fernández

Adriana Carolina Flores Alconz

Tarija suplentes:

Marina Olivia Centellas Delgado

Claudia Marcela Chale Pérez

Alberto Fidel Lema Mealla

Boris Andrés Auza Corvera

Beni titulares:

Olga Karina Cuellar Mercado

Farita Raduan García

Beiby Muñoz Eguez

Alex Mauricio Rivero Eguez

Beni suplentes:

Jenny Vaca Vaca

Einar Ramos Álvarez

Rosa Kitty Flores Paz

Javier Echalar Justiniano

Cochabamba titulares:

Daniel Quinteros Meneses

Lidia Beramendi Martínez

Juana Estela Vargas Claros

Danny Roberto Knaudt Vilaseca

Cochabamba suplentes:

Fernando Claros Robles

Delina Irma Zurita Herbas

Gladis Rocha Salguero

Abel Zuazo Gutiérrez

Mira la programación en Red Uno Play