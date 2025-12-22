Diputados designaron vocales en cinco departamentos y observaron a dos

En el caso de Chuquisaca la observación se hizo por la falta de representación indígena originaria campesina. En el caso de La Paz se observó la falta de paridad y la alternancia.
22/12/2025 10:14
Escuchar esta nota
La Cámara de Diputados, designó el fin de semana a los vocales electorales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni. También observaron las ternas enviadas por las asambleas departamentales de La Paz y Chuquisaca. Los departamentos de Oruro y Potosí no enviaron sus ternas.
En el caso de Chuquisaca la observación se hizo por la falta de representación indígena originaria campesina. En el caso de La Paz se observó la falta de paridad y la alternancia. En ambos casos, se otorgó un plazo de cinco días calendario para subsanar las observaciones y remitir nuevamente la documentación.
La Cámara de Diputados eligió por cada departamento a cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes.
Conozca la lista de los nuevos vocales departamentales por departamento:
Pando titulares:
Pando Suplentes:
Santa Cruz titulares:
Santa Cruz suplentes:
Tarija titulares:
Tarija suplentes:
Beni titulares:
Beni suplentes:
Cochabamba titulares:
Cochabamba suplentes:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30