Proponen referéndum para reducir el salario a los asambleístas

El senador Nilton Condori recibió amenazas por sus colegas por impulsar esta medida de reducción de sueldos a los diputados y senadores.

La semana anterior el senador Condori planteó que se reduzca el salario de los diputados y senadores de Bs 23.000 a Bs 10.000 situación que hoy anunció que realizará una gira nacional para que impulsen su iniciativa de realizar un referéndum sobre el salario de los asambleístas.

“Para no tener ideas desbordadas se debe hacer una gira nacional, con dos objetivos, uno dialogar con organizaciones sociales (…) para ver si se puede materializar este referéndum consultivo para la rebaja de salario, dos para recoger demandas sociales y denuncias de corrupción” mencionó Condori.

Esta dicha gira el senador lo realizará en febrero y marzo para también verificar si los asambleístas trabajan 24/7 como dicen aquellos que salieron en defensa de este alto salario, según el Condori el pueblo debería definir cuanto debe ser el salario de los diputados y senadores.

En cuanto al presupuesto para poder realizar esta consulta ciudadana el senador señaló que se podría realizar una colecta de Bs.2 voluntarios por parte de los habitantes para poder realizar el referéndum.

