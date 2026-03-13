¡De película! Descubren cuadro de Marset junto a grandes capos del narcotráfico: Conozca quiénes son

Un llamativo mural con la imagen del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset junto a reconocidos capos del narcotráfico fue encontrado durante el allanamiento de un galpón en la zona del Urubó, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

En la pintura se observa a Marset sonriente sentado alrededor de una mesa de billar junto a figuras emblemáticas del crimen organizado como Pablo Escobar, Roberto Suárez Gómez —conocido como “Techo de Paja”— y Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”. También aparece el personaje ficticio Tony Montana, protagonista de la película Scarface, todos representados como si compartieran una reunión alrededor de la mesa de juego.

El mural fue descubierto durante una intervención policial en la que además se secuestró un arsenal de armas de fuego. En el lugar también se detectó la presencia de sustancias controladas como marihuana, cocaína y diversas drogas sintéticas.

El director de la fuerza antidrogas, Jaime Mamani Espíndola, señaló que todos los objetos hallados serán sometidos a un análisis minucioso con el objetivo de establecer vínculos y posibles conexiones directas con la organización criminal que lideraba Marset.

Este hallazgo se produce en el marco del megaoperativo ejecutado la madrugada de este viernes 13 de marzo, que permitió la captura de Marset tras permanecer prófugo durante casi tres años. El narcotraficante fue localizado en Santa Cruz de la Sierra luego de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la red criminal y el uso que se daba al galpón allanado, mientras analizan el material encontrado en el lugar.

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