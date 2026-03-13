Captura de Marset fue un operativo 100% de la Policía Boliviana, destaco el ministro Oviedo

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aclaró en conferencia de prensa que la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue realizada exclusivamente por la Policía Boliviana, descartando cualquier participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el operativo desarrollado en Santa Cruz.

La autoridad explicó que la agencia estadounidense no intervino en la operación policial, sino que participó únicamente en el traslado posterior del detenido hacia Estados Unidos, una vez concretada su captura y expulsión del país.

“Quiero aclarar que la DEA no ha participado del operativo de captura de Marset. La operación fue ejecutada por la Policía Boliviana; ellos simplemente esperaron para el traslado posterior a Estados Unidos”, señaló Oviedo.

Operativo ejecutado por la Policía Boliviana

Según detalló el ministro, el operativo fue realizado por unidades especializadas de la Policía Boliviana, que lograron ubicar y detener al narcotraficante en la ciudad de Santa Cruz.

La intervención permitió proceder a su captura y posterior expulsión, en cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos establecidos para este tipo de casos.

Oviedo destacó que la operación fue ejecutada con “absoluta fidelidad y detalle en todos los aspectos”, resaltando el trabajo de los efectivos policiales.

Reconocimiento del presidente

El ministro también señaló que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, felicitó a la Policía Boliviana por el resultado del operativo, considerado un importante golpe contra el narcotráfico internacional.

“El presidente destacó el trabajo realizado por la policía con la captura de este narcotraficante que está considerado entre los más peligrosos del mundo”, afirmó.

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