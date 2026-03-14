La Plaza 14 de Septiembre se vestirá de gala para la "Noche Naranja": El reencuentro con el arte y la cultura

Cochabamba se prepara para vivir una jornada única bajo las estrellas. La Alcaldía de Cochabamba, a través de la Secretaría Municipal de Cultura, anunció el retorno de las "Noches Creativas" con la denominada Noche Naranja, una iniciativa que busca reactivar los espacios públicos y celebrar el talento local en un ambiente de encuentro ciudadano.

Un gran espacio de arte y música

La actividad se llevará a cabo este martes 17 de marzo, desde las 17:00 hasta las 22:00. Según explicó el secretario municipal de Cultura, Roberto Aranibar, la plaza principal se convertirá en una galería a cielo abierto donde los asistentes podrán disfrutar de:

Danza y performance en vivo.

Exposiciones de pintura y muestras de artesanía.

Espacios de café y gastronomía para acompañar el recorrido.

Muestras de creadores locales que forman parte de la economía naranja de la ciudad.

"Es una propuesta cultural abierta que transformará la plaza en un gran espacio de encuentro creativo, pensada para que el público pueda descubrir distintas expresiones en un mismo lugar", destacó Aranibar.

Lanzamiento de la "Noche Naranja". Foto: Facebook Casa de la Cultura Cochabamba

El plato fuerte: La Orquesta Sinfónica Municipal

Uno de los momentos más esperados será la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal. Su director, Koichi Fujii, resaltó la importancia de estos espacios para acercar la música clásica a la población.

Además, Fujii adelantó parte de lo que será la ambiciosa agenda de la orquesta para este 2026:

Mayo: Obras de Dvořák.

Julio: Repertorio de Tchaikovsky.

Septiembre: Especial de música popular (bandas sonoras de películas y anime) por la efeméride departamental.

Noviembre: La majestuosa Novena Sinfonía de Beethoven.

Este evento marca la primera Noche Creativa de 2026, retomando un proyecto que nació el año pasado con el objetivo de activar la economía del sector artístico y ofrecer alternativas de ocio saludable a las familias cochabambinas. La invitación está abierta para que la ciudadanía se apropie de la Plaza 14 de Septiembre y apoye el talento de nuestros artistas.

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