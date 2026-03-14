Cochabamba: Liberan a dos chilenos acusados de robar autos de lujo y la Policía los recaptura al salir del juzgado

En un confuso episodio judicial en Cochabamba, dos ciudadanos de nacionalidad chilena, señalados como peligrosos delincuentes especializados en el robo de vehículos de alta gama, recuperaron su libertad por disposición de un juez, solo para ser aprehendidos nuevamente minutos después por efectivos policiales.

El revés judicial que causó indignación

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) había llevado a cabo una investigación minuciosa para capturar a estos sujetos, logrando acumular evidencias que los vinculaban directamente con el robo de motorizados de lujo. Sin embargo, durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional decidió desestimar las pruebas presentadas por la Policía, permitiendo que ambos sospechosos salieran caminando del juzgado.

Desde la institución verdeolivo lamentaron profundamente la decisión inicial, señalando que el trabajo de inteligencia y seguimiento se vio comprometido por un criterio judicial que consideraron cuestionable.

Recaptura inmediata: Un segundo caso pendiente

La libertad de los acusados duró apenas unos instantes. Al salir de la audiencia, efectivos policiales que ya seguían el rastro de otros delitos cometidos por esta banda procedieron a su segunda aprehensión.

Esta vez, la detención se ejecutó bajo una orden fiscal relacionada con el robo de un motorizado distinto, también de gama alta. Los dos extranjeros fueron trasladados nuevamente a las celdas de DIPROVE bajo un fuerte resguardo.

A la espera de una nueva audiencia

Actualmente, los imputados se encuentran bajo custodia a la espera de que se señale día y hora para una nueva audiencia cautelar por este segundo caso. El mando policial ha sido enfático al manifestar su esperanza de que, ante esta nueva oportunidad, el sistema judicial valore adecuadamente los antecedentes y riesgos procesales para evitar que sean liberados nuevamente.

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