Una madre intenta denunciar abuso contra su hija y descubre que el agresor es el fiscal de turno

Un caso de impunidad y cinismo institucional ha provocado una ola de indignación en México. Un agente del Ministerio Público (MP) en el estado de Morelos, identificado como Allen, fue confrontado por los padres de una menor de 16 años dentro de las instalaciones judiciales, descubriéndose que el agresor era precisamente la autoridad encargada de procesar la denuncia por el abuso cometido.

El agresor detrás del escritorio

El incidente, que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, ocurrió cuando una madre acudió a las dependencias de la Fiscalía para formalizar una querella por abuso sexual contra su hija. Al llegar al escritorio correspondiente, se encontró con que el funcionario de turno que debía recibir, firmar y tramitar el documento era el mismo hombre que había mantenido una relación con la adolescente.

En la grabación se escucha a la madre reclamar airadamente: “¿No sabías qué edad tenía? ¿No te dijo a qué escuela iba?”. Ante la presión, el funcionario intentó justificarse alegando que desconocía la edad de la víctima, aunque admitió la relación y declaró estar "dispuesto a asumir las consecuencias".

Fuga y destitución administrativa

Según el testimonio de la familia, el sujeto buscaba a la menor directamente en su centro educativo, por lo que el argumento sobre el desconocimiento de su edad ha sido calificado como inverosímil. Tras la confrontación en la oficina pública, el agente habría aprovechado la confusión para abandonar el lugar y, según reportes policiales, se encuentra prófugo desde entonces.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que Allen fue separado de su cargo el pasado 9 de marzo. Sin embargo, la institución ha sido duramente criticada por permitir que un individuo con tales señalamientos ocupara un puesto de poder que le permitió, inicialmente, actuar como "juez y parte" en su propio delito.

Gravedad del delito

Las autoridades informaron que existe una carpeta de investigación abierta por delitos que podrían ir desde estupro hasta abuso sexual. De acuerdo con el Código Penal de Morelos, las penas se agravan significativamente cuando el responsable es un servidor público, ya que se considera una violación a la confianza ciudadana y un uso indebido de las facultades del Estado.

Mientras continúa el rastro del exfuncionario, colectivos de derechos humanos han exigido que se investigue si existieron omisiones internas que permitieron al agresor estar en una posición de control sobre su propia denuncia, lo que constituye un grave fallo en los protocolos de protección a víctimas.

Con información de Imagen TV y Sin Línea.

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