TEMAS DE HOY:
Policía Donaciones Vallegrande

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Padrastro abusó a su hijastra de 15 años dentro de un minibús en Cochabamba

Una adolescente fue abusada por su padrastro de 34 años dentro de un minibús, ocurrió cuando viajaban de Quillacollo a Independencia.

Ligia Portillo

18/11/2025 12:10

Padrastro abusó a su hijastra de 15 años dentro de un minibús en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre de 34 años fue enviado a la cárcel de San Pablo, en Quillacollo, con detención preventiva, acusado de abusar sexualmente a su hijastra de 15 años dentro de un minibús cuando ambos se dirigían desde Quillacollo hacia el municipio de Independencia, en Cochabamba.

De acuerdo con el informe policial, el agresor manejaba el vehículo y aprovechó el trayecto para desviarse de la ruta. A la altura de un puente detuvo el minibús y atacó a la menor.

El director de la Felcv, Jhony Coca, explicó cómo ocurrió el hecho: “La víctima refiere que realizaba un viaje desde la localidad de Quillacollo hacia Independencia en un minibús de propiedad de su padrastro. En el camino, a la altura del puente, se habría detenido e inmediatamente procede a realizar toques impúdicos y luego a abusarla. Este hecho es denunciado inicialmente a su madre, quien acude a dependencias de la Felcv”.

Tras conocerse la denuncia, la Policía activó la búsqueda del agresor.

“Se logra dar con el sindicado, se ejecuta la orden de aprehensión demandada por el Ministerio Público. Se adjuntan los elementos colectados y el Ministerio Público imputa al sindicado por violación a infante, niño, niña, adolescente”, indicó Coca.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD