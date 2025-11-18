Padrastro abusó a su hijastra de 15 años dentro de un minibús en Cochabamba

Un hombre de 34 años fue enviado a la cárcel de San Pablo, en Quillacollo, con detención preventiva, acusado de abusar sexualmente a su hijastra de 15 años dentro de un minibús cuando ambos se dirigían desde Quillacollo hacia el municipio de Independencia, en Cochabamba.

De acuerdo con el informe policial, el agresor manejaba el vehículo y aprovechó el trayecto para desviarse de la ruta. A la altura de un puente detuvo el minibús y atacó a la menor.

El director de la Felcv, Jhony Coca, explicó cómo ocurrió el hecho: “La víctima refiere que realizaba un viaje desde la localidad de Quillacollo hacia Independencia en un minibús de propiedad de su padrastro. En el camino, a la altura del puente, se habría detenido e inmediatamente procede a realizar toques impúdicos y luego a abusarla. Este hecho es denunciado inicialmente a su madre, quien acude a dependencias de la Felcv”.

Tras conocerse la denuncia, la Policía activó la búsqueda del agresor.

“Se logra dar con el sindicado, se ejecuta la orden de aprehensión demandada por el Ministerio Público. Se adjuntan los elementos colectados y el Ministerio Público imputa al sindicado por violación a infante, niño, niña, adolescente”, indicó Coca.

