Terminal Bimodal suspende viajes a los Valles, Sucre y Potosí por corte en la ruta Samaipata

La mañana de este martes, la Terminal de Buses Bimodal de Santa Cruz amaneció en salidas suspendidas, hacia los Valles cruceños, Chuquisaca (Sucre) y Potosí, debido al corte en la ruta que conecta con Samaipata, una de las principales vías de tránsito interdepartamental.

La medida se tomó tras el colapso y la inestabilidad que dejó el desborde de la quebrada en Achira, donde la emergencia continúa bloqueando el paso desde hace más de 12 horas. Ante este panorama, la venta de pasajes quedó completamente restringida.

“No hay salidas a Chuquisaca, al momento solo a Cochabamba por ruta nueva”, confirmó un vendedor de pasajes, mientras explicaba a los viajeros que la carretera antigua hacia Cochabamba – Aiquile también se encuentra inhabilitada temporalmente.

Las filas de pasajeros molestos se extendían por los pasillos de la terminal, muchos de ellos desesperados por llegar a sus destinos por motivos laborales, médicos o familiares. Sin embargo, las autoridades del transporte insistieron en que la seguridad es prioridad y que no se retomarán los viajes hasta que se verifique la estabilidad de la ruta.

La Administradora de la terminal informó que se mantiene coordinación constante con la ABC y la Policía Caminera para evaluar el estado del camino y determinar cuándo podrán reanudarse los viajes hacia el occidente y los Valles.

Mientras tanto, la única ruta habilitada es hacia Cochabamba por la carretera nueva, aunque se pide precaución para circular.

