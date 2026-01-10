¡Tragedia en Santa Cruz! Hombre muere atrapado por llamas al intentar salvar sus pertenencias 

Un hombre perdió la vida tras un incendio registrado en una vivienda del barrio Los Tusequis, en la zona 2 de Agosto, en la ciudad de Santa Cruz. La víctima era inquilina del lugar y, según los primeros reportes, habría ingresado al inmueble para intentar rescatar algunas de sus pertenencias, pero no logró salir.

El fuego se desató durante la noche del viernes 9 de enero y movilizó a los Bomberos, que trabajaron durante horas para controlar las llamas. El incendio fue de gran magnitud y afectó una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados.

El bombero Carlos Canaviri informó que el tipo de material que se encontraba almacenado en el lugar provocó que el fuego se propague con rapidez, lo que derivó en el colapso de paredes y del techo del inmueble. Además, se registraron daños parciales en las viviendas colindantes.

Vecinos del sector señalaron que el hombre ingresó al interior del inmueble para sacar algunas cosas, pero lamentablemente no lograron salir.

El Grupo BERSA, Brigada Especial de Rescate, Salvamento y Auxilio, logró encontrar el cuerpo sin vida de la persona durante las tareas de búsqueda. Los bomberos continuaron con trabajos de enfriamiento y, una vez concluidos, se realizará la investigación para determinar las causas del incendio.





Mira la programación en Red Uno Play