Tragedia en Samaipata: Gobernador coordina ayuda para la comunidad de Achira

Un día después del desastre que sepultó parte de la comunidad Achira, en el municipio de Samaipata (Santa Cruz), la emergencia está lejos de terminar. La mazamorra que ingresó con fuerza desde la quebrada arrasó viviendas, dejó familias devastadas y mantiene desaparecida a una mujer adulta cuya búsqueda no ha podido avanzar debido a la magnitud del lodo que cubre la zona.

La mañana de este martes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó nuevamente al lugar para evaluar los daños, coordinar tareas de rescate y supervisar la asistencia a las familias afectadas.

“La quebrada es donde ha bajado el agua y los árboles. Ahí se trancó, y la mazamorra salió con fuerza hasta aquí”, explicó Camacho, señalando la zona donde se presume podría encontrarse la mujer desaparecida. “La familia está muy preocupada, pero seguimos con la búsqueda”, añadió.

El gobernador informó que ya se comunicó con el presidente, quien habría confirmado su arribo a Samaipata junto al ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa y el viceministro de Defensa Civil para evaluar de primera mano la situación.

“Hay un compromiso del Gobierno de ayudar: maquinaria, alimentación, medicamentos”, aseguró. Detalló que se movilizan volquetas, maquinaria pesada y generadores de energía, además del apoyo de la Gobernación con equipos adicionales y asistencia logística.

También se espera la llegada de técnicos de la CRE para restablecer el suministro eléctrico, interrumpido desde la noche de la tragedia, lo que incluso obligó a suspender las labores de búsqueda.

Las evaluaciones preliminares indican casas parcialmente destruidas y otras completamente arrasadas por la fuerza del lodo. La mazamorra alcanzó hasta la mitad de varias viviendas, complicando el acceso para rescatistas y maquinaria.

Comunarios de sectores más alejados reportaron que hay familias que no pueden salir debido al colapso de caminos. “Nos han informado que más arriba hay gente atrapada por la inaccesibilidad”, señaló Camacho.

Mientras tanto, decenas de personas afectadas pasaron la noche en una escuelita de la zona, donde recibieron colchones y colchas mientras se organizan más envíos de ayuda humanitaria. Camacho recordó que la Gobernación aprobó recientemente Bs. 20 millones para atender emergencias por inundaciones, recursos que ahora se movilizan para Achira. Sin embargo, advirtió que también esperan la declaración oficial de desastre por parte del municipio, requisito para habilitar recursos adicionales.

“Estamos moviendo todo lo que tenemos. La ayuda está garantizada”, afirmó. La comunidad de Achira permanece en alerta máxima, con equipos de rescate y maquinaria trabajando contra el tiempo. Las familias esperan respuestas, la búsqueda continúa y la angustia crece mientras la mazamorra sigue bloqueando el acceso al lugar donde podría estar la mujer desaparecida.

