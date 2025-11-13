“No temo a los delincuentes”: la contundente respuesta de Ledezma en el caso del juez Cruz

La noche de este martes, mientras los acusados por el asesinato del juez Wilber Cruz Arancibia eran trasladados bajo fuerte resguardo policial, se vivieron momentos de tensión.

En medio de gritos, Remberto López, uno de los imputados, acusó públicamente al abogado Ludwing Ledezma de ser el verdadero responsable del crimen.

El hecho ocurrió cuando López era sacado del penal de San Pablo, donde cumplía condena por otros delitos, para ser llevado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Las imágenes muestran cómo, mientras era escoltado, el detenido lanzaba fuertes declaraciones, señalando a Ledezma como “el autor detrás del asesinato” del juez Cruz, quien fue acribillado el pasado 7 de noviembre en pleno centro de Cochabamba.

Tras los gritos y acusaciones públicas, Ludwing Ledezma rompió el silencio y respondió ante los medios, negando cualquier vínculo con el crimen y denunciando que ha sido víctima de seguimiento y amenazas.

“Anteayer, cuatro personas —dos mujeres y dos hombres— fueron al Serecí de Sacaba a pedir mis datos del padrón biométrico. El funcionario, al ver lo que hacían, los echó del lugar. Ya presenté la denuncia ante la Policía y la Fiscalía”, explicó Ledezma.

El abogado relató que incluso existe un video donde se observa a las personas que intentaron obtener su información personal, y sospecha que forman parte de una red criminal.

“Estoy recibiendo amenazas por WhatsApp, he entregado los audios, los números y las capturas a las autoridades. He dicho claramente: no tengo miedo a la corrupción, no tengo miedo a los delincuentes”, afirmó con firmeza.

El caso del asesinato del juez Cruz continúa bajo reserva judicial, pero las tensiones entre los acusados y algunos abogados vinculados indirectamente han abierto una nueva arista en la investigación, marcada por acusaciones cruzadas, amenazas y denuncias de amedrentamiento.

El juez Wilber Cruz, recordado por su rectitud en los fallos judiciales, fue asesinado el 7 de noviembre cuando se encontraba con su hijo dentro de su vehículo. Los sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon a quemarropa y luego dejaron una nota en el lugar del crimen.

