Presidente Rodrigo Paz es invitado al Foro Económico Mundial 2026 en Suiza

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue invitado oficialmente a participar en la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El evento, uno de los encuentros diplomáticos y financieros más importantes del mundo, se llevará a cabo del 19 al 23 de enero de 2026 en la localidad de Davos, Suiza.

Un escenario de diálogo global

La invitación fue confirmada a través de los canales oficiales del World Economic Forum, destacando que el mandatario boliviano se sumará a una mesa de líderes de gobiernos, empresas, academia y sociedad civil. El lema central de esta versión, "Un espíritu de diálogo", busca fomentar la acción colectiva para enfrentar las crisis que afectan al sistema internacional.

La organización subrayó la relevancia de este encuentro en un contexto que demanda soluciones audaces para problemas globales y la promoción de innovaciones que impulsen el futuro.

Durante su participación en Davos, el presidente Paz y los demás jefes de Estado abordarán cinco desafíos estratégicos definidos por el foro: Cooperación internacional en un mundo marcado por las disputas geopolíticas, apertura de nuevas fuentes de crecimiento económico, inversión en las personas para fortalecer el capital humano, despliegue responsable de la innovación tecnológica y creación de prosperidad respetando los límites planetarios y la sostenibilidad.

Publicación del WEF26.

Presencia en la agenda internacional

A través de sus redes sociales, el World Economic Forum resaltó la presencia del mandatario con el mensaje: "Rodrigo Paz, President of Bolivia, will join the World Economic Forum 2026 in Davos, Switzerland". La asistencia de Bolivia a este foro anual permite al país posicionar sus prioridades en la agenda global y establecer contactos estratégicos con los principales actores económicos del mundo.

