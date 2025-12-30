Conozca cómo estará el clima este martes 30 de diciembre en Bolivia

Para este martes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán bajas temperaturas. Algunos departamentos en su mayoría presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a cielos nubosos y tormentas eléctricas en su mayoría.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 7°C y alcanzará una máxima de 17°C, se prevé cielos nubosos por la mañana y por la tarde se registrarán tormentas eléctricas, por la noche habrá lluvias. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 143C presentará cielos nublados, lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo parcialmente nuboso registrará mínima de 7°C y máxima de 16°C, tendrá lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 18°C, habrá cielos nubosos y tormentas eléctricas durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos durante todo el día, además de una temperatura mínima de 13°C y máxima de 23°C cielos nubosos durante todo el día lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. Sucre amanece con lluvia y con una temperatura mínima de 13°C, alcanzando los 24°, Tarija tendrá mínima de 15°C y máxima de 27°C, con cielos nubosos durante la mañana, lluvias con esporádicas por la tarde.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 33°C se registrarán lluvias por la tarde, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 22°C y ascenderá a 33°C con cielos nubosos durante todo el día tormentas eléctricas por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, y una máxima de 34°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día, lluvias en la mañana.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

