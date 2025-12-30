Video: ¡Con su hija en brazos! Así fue aprehendido y trasladado a la Felcc el exministro Eduardo Del Castillo

En un operativo desplegado la madrugada de este martes 30 de diciembre, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru mientras intentaba abandonar el territorio nacional con destino a Chile.

La exautoridad, que recientemente había estado como candidato presidencial por una facción del Movimiento al Socialismo (MAS), fue interceptado por efectivos policiales cuando ya se encontraba a bordo del bus transfer que lo trasladaba hacia la aeronave, tras haber superado inicialmente los controles migratorios.

De acuerdo con los reportes preliminares, Del Castillo realizaba una conexión aérea La Paz-Santa Cruz con el objetivo final de llegar al país vecino junto a su familia. Sin embargo, una alerta activada en los sistemas de seguridad permitió que unidades especiales de la Policía Boliviana, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Defensoría de la Niñez lleguen al lugar, debido a que él se aferró a su hija cargándola en sus brazos.

En las imágenes se muestra el momento exacto de la aprehensión, donde se observa a la exautoridad vistiendo ropa casual y sosteniendo a su hija pequeña en brazos mientras era escoltado fuera de la zona de preembarque. La presencia del menor de edad motivó que se solicitara la intervención de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para precautelar su bienestar durante el procedimiento legal.

Tras su captura, Del Castillo fue conducido de inmediato a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña. El Ministerio Público aún no ha emitido un comunicado oficial detallando el hecho.

