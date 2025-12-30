¡Atención! Gobierno dispone horario continuo el 31 de diciembre por fin de año

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que el miércoles 31 de diciembre de 2025 la Administración Pública cumplirá un horario continuo de 08:00 a 14:30, en el marco de las medidas de fin de año. En el sector privado, las empresas deberán adecuar sus jornadas por acuerdo entre partes, garantizando así un cierre de gestión ordenado y permitiendo que trabajadores y familias planifiquen sus actividades de fin de año.

Para este miércoles 31 de diciembre, la disposición oficial es para el sector público y privado:

Sector Público: Se cumplirá obligatoriamente el horario continuo de 08:00 a 14:30 a nivel nacional.

Sector Privado: Las empresas deberán adecuar su jornada mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores, tomando en cuenta sus modalidades específicas de trabajo.

El Ministerio aclaró que este nuevo horario (establecido en el comunicado 045) prevalece sobre cualquier disposición anterior, incluyendo el comunicado emitido previamente (044/2025). Su cumplimiento es de carácter obligatorio para el sector estatal, amparado en la Constitución Política del Estado.

Según el Gobierno, la reducción de la jornada laboral responde a una estrategia para fomentar el turismo interno y el consumo local. Al permitir que la población disponga de la tarde libre, se busca incentivar los viajes cortos, la demanda de servicios gastronómicos y el fortalecimiento de las economías regionales durante el cierre de año.

