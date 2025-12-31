¿Qué establece el comunicado de la ANH sobre la compra de diésel?

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció este martes la eliminación de la Declaración Jurada en Línea para la compra de diésel. A partir de ahora, los usuarios podrán adquirir el combustible presentando únicamente su cédula de identidad original, sin necesidad de fotocopias ni trámites digitales previos.

Esta determinación se sustenta en la Resolución Ministerial N.º 212-2025 y la Resolución Administrativa ANH 0027/2025, ambas emitidas el 29 de diciembre de 2025. El nuevo marco normativo establece que esta simplificación tiene un carácter temporal y excepcional, diseñada específicamente para facilitar la comercialización a usuarios directos y sectores estratégicos.

Según la ANH, la supresión del requisito digital responde a la necesidad de garantizar un abastecimiento oportuno, especialmente para los pequeños productores que se encuentran en plena época de cosecha. Al reducir los pasos administrativos, así mismo, se busca evitar filas innecesarias y asegurar que el combustible llegue de manera eficiente a quienes impulsan la seguridad alimentaria del país.

La institución reafirmó que, pese a la simplificación del trámite, se mantendrán los mecanismos de control y transparencia en la comercialización para evitar irregularidades.

La ANH recuerda a la población que el suministro es regular y que están disponibles las líneas gratuitas de atención para resolver cualquier duda o realizar denuncias:

Línea gratuita: 800 10 6006

WhatsApp de atención: 720 72300

