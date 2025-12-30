TEMAS DE HOY:
Esto fue lo que dijo el exministro Eduardo Del Castillo tras su aprehensión

Del Castillo expresó su molestia por la intervención y por las circunstancias en que se realizó.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/12/2025 6:23

Santa Cruz, Bolivia

Tras permanecer retenido por más de tres horas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue trasladado la madrugada del martes a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Satélite Norte, municipio de Warnes.

Al descender del vehículo policial en Warnes, el exministro —vestido de blanco, con gorra negra y jeans— declaró brevemente a los medios que se trataba de “un tema político”, y lamentó que el operativo se haya realizado cuando se encontraba acompañado de su hija.

“Es un tema político y lo más lamentable es que yo me encontraba con mi hija, la menor”, manifestó.

La exautoridad fue interceptada cuando se aprestaba a abordar un vuelo internacional con destino a Chile, luego de haber llegado a Santa Cruz en un vuelo regular procedente de La Paz.

De acuerdo con el reporte oficial, Del Castillo fue trasladado junto a un ciudadano identificado como su cuñado, Abad A. L., hasta las oficinas policiales para fines investigativos.

El operativo policial se ejecutó en la plataforma del aeropuerto, luego de que el exministro cumpliera los controles migratorios y abordara el bus donde esperaba abordar su vuelo con conexión a Chile junto a sus hijas. 

 

 

