Gobierno convoca a mesas técnicas para explicar alcances del Decreto Supremo 5503

El Gobierno nacional busca desactivar el conflicto social mediante el diálogo técnico. Este martes, en conferencia de prensa conjunta, los ministros de la Presidencia, Economía y Gobierno anunciaron la conclusión de las rondas de acercamiento con los diferentes sectores sociales que se mantienen movilizados en rechazo al Decreto Supremo 5503.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que a partir de este miércoles se instalarán formalmente las mesas técnicas en la Casa de Gobierno. En estos encuentros, el equipo ministerial explicará a detalle los alcances de la norma y buscará consensos con los dirigentes para evitar que las medidas de presión escalen.

“Creemos que todos los instrumentos son perfectibles, estamos para escuchar y también para actuar, no vamos a ir a un diálogo para plantear nuestras posiciones, pero creemos que todo lo que se ha planteado está dentro del marco de la legalidad y de la necesidad que tiene Bolivia de enfrentar esta etapa”, dijo Lupo.

Economía que empieza a dar señas de estabilización

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, destacó la predisposición de los transportistas, gremiales, productores, campesinos y cívicos que han manifestado su preocupación, en ese sentido dijo que el Gobierno ha recogido pedidos que no han sido atendidos en los últimos 20 años.

“Estos pasan por temas tributarios, aduaneros, inversión, infraestructura y requerimientos para cada uno de los sectores y regiones, por lo tanto, parte de los diálogos que nosotros hemos ido implementando derivaron en la necesidad de implementar estas mesas técnicas de diálogo”, explicó Espinoza.

Agregó que están cerrando un año con resultados que demuestran que la economía nacional empezó a estabilizarse y citó el comportamiento del tipo cambiario del dólar, de los precios del mercado y el abastecimiento de los combustibles.

“Hace 50 días no había combustibles, se tenía un Banco Central literalmente quebrado sin disponibilidad de divisas para enfrentar obligaciones del Gobierno, esta situación de emergencia económica ameritaba un decreto de emergencia económica y eso se ha implementado, a partir de eso hemos visto señales positivas en la economía”, añadió.

Mesas técnicas con presencia de la prensa

Por su parte, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, garantizó que estas mesas técnicas de diálogo se realizarán con total transparencia y de cara al pueblo para que todos vean las explicaciones y las demandas que plantean los diferentes sectores en torno al DS 5503.

“Mañana en Casa de Gobierno instalaremos las mesas técnicas con todos los sectores, se hará en presencia de los medios de comunicación. Nosotros queremos que el pueblo boliviano sepa el contenido de fondo del DS 5503, pero también que sepa cuales son las demandas que van a plantear los movimientos sociales”, aseguró.

Nuevo llamado al diálogo a la COB

La ronda de conferencia concluyó con un nuevo llamado al diálogo a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que mantiene sus movilizaciones desde hace varios días.

“Insistimos, a la COB la llamamos al diálogo, entendemos su posición, pero cuando hablamos con la gran mayoría de los sectores de la población la problemática es más profunda, no se circunscribe solo al decreto y estamos dispuestos a trabajar esa problemática para reactivar la economía”, concluyó el ministro Espinoza.

