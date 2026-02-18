TEMAS DE HOY:
Policial

Dictan 90 días de detención en Palmasola para exgerenta de YPFB

La exgerenta de YPFB, Gabriela Delgadillo, es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/02/2026 16:19

La Justicia determinó enviar con 90 días de detención preventiva al penal de Palmasola a la exgerenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Gabriela Delgadillo Salazar, investigada por el delito de usurpación de funciones.

En el mismo proceso, otras dos personas continúan siendo investigadas por su presunta vinculación con este caso, según informaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, durante la investigación se verificó que la exejecutiva habría firmado informes de gestión y reportes mensuales de actividades utilizando un sello distinto al correspondiente a su designación oficial, suscribiendo la documentación como vicepresidenta de Operaciones de YPFB.

Asimismo, el fiscal departamental señaló que dentro de este proceso se investiga a otras personas; sin embargo, aclaró que, por la responsabilidad del caso, se limitará a brindar mayores detalles.

Noticia en desarrollo...

