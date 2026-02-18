Secuestran imágenes y documentos tras allanamiento en oficinas de YPFB en Santa Cruz

La mañana de este miércoles, personal anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en oficinas de YPFB, ubicadas en la zona de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz.

El operativo se desarrolló en el marco de una investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. La intervención estuvo encabezada por el fiscal Daniel Ortuño, quien dirigió el secuestro de documentación considerada relevante para el proceso.

Según los primeros informes, la investigación busca establecer la responsabilidad de la exgerente de la estatal petrolera, Gabriela Delgadillo, quien presuntamente habría firmado contratos asumiendo funciones como si fuera vicepresidenta de la institución, cargo que no le correspondía en ese momento.

El allanamiento comenzó pasadas las nueve de la mañana y concluyó alrededor de las once y treinta, cuando los efectivos policiales se retiraron del lugar con la documentación incautada. Además, se recolectaron registros de cámaras de vigilancia con el objetivo de determinar si existen otras personas involucradas en los hechos investigados.

Las autoridades indicaron que el material secuestrado será sometido a análisis como parte del proceso que busca esclarecer posibles responsabilidades administrativas y penales dentro de la institución estatal.

