Se hacía pasar por mujer para dopar y robar a clientes de los bares

Tras un operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió en Cochabamba a un hombre acusado de dopar y robar a sus víctimas, utilizando una identidad femenina para ganarse su confianza.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto se presentaba como “Dani”, aparentando ser mujer, y operaba principalmente en horarios nocturnos. Aprovechaba la oscuridad y el consumo de alcohol en locales públicos para acercarse a varones, a quienes manifestaba sentirse delicada de salud y sola, con el fin de que la acompañaran.

Según las investigaciones, en el trayecto invitaba bebidas que contenían fármacos, lo que provocaba que las víctimas pierdan el conocimiento. Posteriormente, eran despojadas de sus pertenencias.

La Policía informó que, al momento de la intervención, se verificó su identidad a través de su cédula, estableciendo que se trata de un hombre identificado como Pedro. Además, se constató que había cambiado su apariencia física en reiteradas ocasiones, modificando incluso el color de su cabello para evitar ser reconocido.

Durante la aprehensión se secuestraron 54 carcasas de celulares, nueve cédulas de identidad, seis licencias de conducir y un carnet de seguro de Cossmil, elementos que ahora forman parte de la investigación.

El acusado enfrenta al menos dos denuncias formales por robo bajo la modalidad de “pildorita”. No obstante, según antecedentes, habría recuperado su libertad , pese a las denuncias en su contra.

