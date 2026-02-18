¡Emotivo! Daddy Yankee será abuelo, así lo confirmó su hija en un video

Un video personal compartido en redes sociales llamó la atención de miles de seguidores luego de que la hija de Daddy Yankee confirmara que está embarazada. En la grabación se la ve nerviosa, pero también ilusionada, mientras decide hacerse la prueba y esperar el resultado.

La protagonista del momento es Jesaaelys González, quien registró cada paso con sinceridad. En el clip cuenta que notó algunos cambios físicos que despertaron sus sospechas, por lo que quiso documentar ese instante tan importante. Su reacción, cargada de emoción, conectó rápidamente con su audiencia.

Durante el video, Jesaaelys recordó que antes había pasado por una experiencia difícil relacionada con un embarazo, lo que hizo que enfrentara esta nueva noticia con cautela. Aun así, expresó tranquilidad y gratitud al confirmar el resultado positivo, destacando que ahora vive esta etapa con más confianza.

La joven explicó que su entorno recibió la noticia con alegría y que considera este momento una bendición. El video se volvió viral en pocas horas, sumando miles de comentarios de apoyo y felicitaciones.

La publicación refleja cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde figuras públicas comparten momentos íntimos. En este caso, el anuncio no solo confirmó la noticia del embarazo, sino que también mostró un lado humano y cercano que generó empatía entre sus seguidores.

